Il Papa, tutti hanno dignità, no alla pena di morte o alle torture

CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAG - Il Papa ribadisce che tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo "rispetto per la dignità intrinseca di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante", ha detto il Papa all'interparlamentare dell'Osce sulla criminalità organizzata. "La vera giustizia non può essere soddisfatta con la sola punizione, tali sforzi devono altresì abbracciare approcci improntati alla perseveranza e alla misericordia, finalizzati alla rieducazione e al pieno reinserimento dei condannati",ha aggiunto.