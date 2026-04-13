Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, 'tentazioni neocoloniali, serve nuovo corso della storia'

AA

ALGERI, 13 APR - "Un nuovo corso della storia" è oggi "più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali". Lo ha detto il Papa nel discorso alle autorità algerine invitandole a giocare un ruolo da "protagonisti". "Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri - questo l'Africa lo sa bene - distruggono il mondo". Allora "la vostra esperienza potrà contribuire a immaginare e a realizzare una maggiore giustizia fra i popoli. Non moltiplicando incomprensioni e conflitti, ma rispettando la dignità di ognuno e lasciandovi toccare dal dolore altrui", ha detto il Papa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ALGERI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario