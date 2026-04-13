Il Papa, 'tentazioni neocoloniali, serve nuovo corso della storia'

ALGERI, 13 APR - "Un nuovo corso della storia" è oggi "più urgente che mai, a fronte di continue violazioni del diritto internazionale e di tentazioni neocoloniali". Lo ha detto il Papa nel discorso alle autorità algerine invitandole a giocare un ruolo da "protagonisti". "Le persone e le organizzazioni che dominano sugli altri - questo l'Africa lo sa bene - distruggono il mondo". Allora "la vostra esperienza potrà contribuire a immaginare e a realizzare una maggiore giustizia fra i popoli. Non moltiplicando incomprensioni e conflitti, ma rispettando la dignità di ognuno e lasciandovi toccare dal dolore altrui", ha detto il Papa.