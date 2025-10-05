Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa 'su pace passi significativi, auspico risultati'

Pope Leo attends the swearing-in ceremony at the San Damaso Courtyard in Vatican City, 4 October 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Pope Leo attends the swearing-in ceremony at the San Damaso Courtyard in Vatican City, 4 October 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
AA

CITTÀ DEL VATICANO, 05 OTT - "In queste ultime ore, nella drammatica situazione del Medio Oriente, si stanno compiendo alcuni significativi passi in avanti nelle trattative di pace che auspico che possano al più presto raggiungere i risultati sperati. Chiedo a tutti i responsabili di impegnarsi su questa strada: cessare il fuoco e liberare gli ostaggi, mentre esorto a restare uniti nella preghiera affinché gli sforzi in corso possano mettere fine alla guerra e condurci verso una pace giusta e duratura". Lo ha detto il Papa all'Angelus alla fine della messa a San Pietro per il Giubileo dei migranti e dei missionari. "Esprimo la mia preoccupazione per l'insorgenza dell'odio antisemita nel mondo come purtroppo si è visto con l'attentato terroristico a Manchester avvenuto pochi giorni fa", ha sottolineato poi Leone. Ed ha concluso: "Continuo ad essere addolorato per l'immane sofferenza patita dal popolo palestinese a Gaza".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario