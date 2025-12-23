Il Papa su legge dell'Illinois sul suicidio assistito, 'sono molto deluso'

CITTÀ DEL VATICANO, 23 DIC - Uscendo da Villa Barberini, papa Leone dopo gli appelli alla pace ha parlato anche dell'attualità negli Stati Uniti commentando la recente approvazione nel suo Stato d'origine, l'Illinois, di una legge che consente il suicidio assistito per adulti con malattie terminali con una prognosi di sei mesi o meno, a partire da settembre 2026. Leone XIV ha spiegato di aver già affrontato il tema "molto esplicitamente" con il governatore JB Pritzker durante l'udienza in Vaticano dello scorso novembre: "A quel tempo il disegno di legge era già sulla sua scrivania". "Eravamo molto chiari col cardinale Cupich", arcivescovo di Chicago "sulla necessità di rispettare la sacralità della vita, dall'inizio alla fine", ha detto ai giornalisti, "e purtroppo, per diverse ragioni, ha deciso di firmare quel disegno di legge. Sono molto deluso da questo", ha sottolineato il Pontefice che ha quindi invitato "tutti, soprattutto in questa festa di Natale, a riflettere sulla natura della vita umana, sul valore della vita umana. Dio si è fatto uomo come noi per mostrarci cosa significhi veramente vivere la vita umana". La speranza e la preghiera del Papa è che "il rispetto per la vita torni a crescere in tutti i momenti dell'esistenza umana, dal concepimento alla morte naturale".