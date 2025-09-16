Giornale di Brescia
Il Papa su Kirk, 'preoccupato dalla violenza politica'

epa12235316 Pope Leo XIV waves as he arrives for the Angelus prayer in Piazza della Liberta (Liberty Square) in front of Palazzo Apostolico (Apostolic Palace) in the summer papal estate in Castel Gandolfo, 40 km southeast of Rome, Italy, 13 July 2025. The newly elected Pope Leo XIV is taking a summer break from 06 July to 20 July at the papal palace in Castel Gandolfo, a longtime country residence for pontiffs located just outside Rome. EPA/TIZIANA FABI / POOL
CITTÀ DEL VATICANO, 16 SET - "Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk", l'attivista politico ucciso il 10 settembre, per "la moglie e i figli". Leone lo aveva detto sabato scorso al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Brian Burch, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad alcuni giornalisti, conferma quanto riferito dal diplomatico. Il Pontefice, ha aggiunto Bruni, "si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo".

