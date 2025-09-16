Il Papa su Kirk, 'preoccupato dalla violenza politica'

CITTÀ DEL VATICANO, 16 SET - "Il Papa ha confermato che prega per Charlie Kirk", l'attivista politico ucciso il 10 settembre, per "la moglie e i figli". Leone lo aveva detto sabato scorso al nuovo ambasciatore degli Stati Uniti, Brian Burch, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Oggi il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in risposta ad alcuni giornalisti, conferma quanto riferito dal diplomatico. Il Pontefice, ha aggiunto Bruni, "si è detto preoccupato per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo".