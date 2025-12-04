Il Papa sopprime commissione donazioni voluta da Bergoglio

CITTÀ DEL VATICANO, 04 DIC - Papa Leone ha deciso, con un Chirografo pubblicato oggi, che la "Commissio de donationibus pro Sancta Sede", la Commissione incaricata di coordinare le donazioni, istituita con il Chirografo di Papa Francesco dell'11 febbraio 2025 (una delle ultime decisioni prima del ricvero al Policlinico Gemelli) "è soppressa". "Sarà istituito un gruppo di lavoro per formulare proposte relative alla questione generale del fundraising per la Santa Sede, insieme alla definizione di una struttura appropriata. Il Consiglio per l'Economia proporrà i nominativi dei componenti di detto gruppo che saranno sottoposti al Romano Pontefice tramite la Segreteria di Stato", si legge nel provvedimento di Prevost. "La questione delle donazioni e del fundraising per la Santa Sede - spiega in premessa Papa Leone - rappresenta un importante aspetto" del vincolo di unità e carità "tra le Chiese particolari e la Sede Apostolica, in particolare dal punto di vista dell'effettivo esercizio del ministero petrino". Il Pontefice riferisce che "il Consiglio per l'Economia, al quale compete la vigilanza sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie della Santa Sede, ha dedicato particolare attenzione allo studio di suddetta questione, esaminandola nuovamente e consultando esperti del settore. In seguito, nel valutare positivamente i primi passi recentemente compiuti, il Consiglio ha formulato alcune raccomandazioni finalizzate a rimodulare l'attuale struttura istituzionale preposta alla gestione dell'ambito".