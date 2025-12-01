Il Papa, si deve sperare anche se attorno tuonano le armi

HARISSA, 01 DIC - Il Papa invita la comunità cattolica del Libano a confidare sempre nella preghiera, "ponte invisibile che unisce i cuori, ci dà la forza per continuare a sperare e a lavorare, anche quando attorno tuona il rumore delle armi e le stesse esigenze della vita quotidiana diventano una sfida". Quindi, nell'incontro che ha tenuto al santuario di Harissa, ha ricordato uno dei simboli contenuti nel "logo" di questo viaggio: l'ancora. "Se vogliamo costruire pace ancoriamoci al Cielo".