Il Papa, 'servono progetti liberanti e pacifici, non strategie armate'

CITTA' DEL VATICANO, 31 DIC - "In questo nostro tempo sentiamo il bisogno di un disegno sapiente, benevolo, misericordioso. Che sia un progetto libero e liberante, pacifico, fedele", ha detto papa Leone XIV durante la celebrazione dei Primi Vespri nella Basilica di San Pietro con il tradizionale 'Te Deum' di ringraziamento per l'anno appena trascorso. "Altri disegni, però, oggi come ieri, avvolgono il mondo - ha aggiunto il Pontefice -. Sono piuttosto strategie, che mirano a conquistare mercati, territori, zone di influenza. Strategie armate, ammantate di discorsi ipocriti, di proclami ideologici, di falsi motivi religiosi".