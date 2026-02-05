Il Papa, sempre più tragica la condizione dei bimbi nel mondo

CITTÀ DEL VATICANO, 05 FEB - "È davvero una tragedia che i bambini e i giovani del nostro mondo, siano così spesso privati ;;delle cure e dell'accesso ai beni di prima necessità. Allo stesso modo, hanno spesso poche opportunità di realizzare il potenziale che Dio ha donato loro. Purtroppo, vedo che la situazione dei bambini oggi non è migliorata nell'ultimo anno, ed è anche motivo di profonda preoccupazione apprendere della mancanza di progressi nella protezione dei bambini dai pericoli". Lo ha denunciato appa Leone ricevendo il Comitato organizzatore dell'iniziativa "From Crisis to Care: Catholic Action for Children" . "Ci si deve chiedere - ha aggiunto Leone - se gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile siano stati messi da parte quando vediamo nella nostra famiglia umana globale che così tanti bambini vivono ancora in estrema povertà, subiscono abusi e sono sfollati forzatamente, per non parlare del fatto che non hanno un'istruzione adeguata e sono isolati o separati dalle loro famiglie".