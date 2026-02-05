Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, sempre più tragica la condizione dei bimbi nel mondo

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 05 FEB - "È davvero una tragedia che i bambini e i giovani del nostro mondo, siano così spesso privati ;;delle cure e dell'accesso ai beni di prima necessità. Allo stesso modo, hanno spesso poche opportunità di realizzare il potenziale che Dio ha donato loro. Purtroppo, vedo che la situazione dei bambini oggi non è migliorata nell'ultimo anno, ed è anche motivo di profonda preoccupazione apprendere della mancanza di progressi nella protezione dei bambini dai pericoli". Lo ha denunciato appa Leone ricevendo il Comitato organizzatore dell'iniziativa "From Crisis to Care: Catholic Action for Children" . "Ci si deve chiedere - ha aggiunto Leone - se gli impegni globali per lo sviluppo sostenibile siano stati messi da parte quando vediamo nella nostra famiglia umana globale che così tanti bambini vivono ancora in estrema povertà, subiscono abusi e sono sfollati forzatamente, per non parlare del fatto che non hanno un'istruzione adeguata e sono isolati o separati dalle loro famiglie".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario