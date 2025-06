Il Papa sarà a Castel Gandolfo dal 6 al 20 luglio

Accolto dal card. Fabio Baggio e dal direttore operativo del progetto Borgo Laudato Si', padre Manuel Dorantes, a Castel Gandolfo papa Leone si è fermato nel Giardino della Vergine Maria, un rifugio storicamente amato da molti Papi nel corso dei secoli, 29 maggio 2025. Ha poi visitato i Giardini del Belvedere, dove ha osservato i preparativi finali in corso per l'imminente inaugurazione del Borgo Laudato Si', l'iniziativa lanciata da papa Francesco il 2 febbraio 2023, radicata nella missione della Chiesa di promuovere l'ecologia integrale, unendo la cura per la creazione con la protezione della dignità umana. ///// Welcomed by Cardinal Fabio Baggio and the operational director of the Borgo Laudato Si' project, Father Manuel Dorantes, Pope Leo stopped in the Garden of the Virgin Mary, a refuge historically beloved by many Popes over the centuries, in Castel Gandolfo, Italy, 29 May 2025. He then visited the Belvedere Gardens, where he observed the final preparations underway for the upcoming inauguration of the Borgo Laudato Si', the initiative launched by Pope Francis on February 2, 2023, rooted in the Church's mission to promote integral ecology, uniting care for creation with the protection of human dignity. ANSA/VATICAN MEDIA +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++