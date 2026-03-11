Giornale di Brescia
Il Papa ricorda il parroco del Libano e invoca pace in Iran e in Medio Oriente

CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAR - "Continuiamo a pregare per la pace in Iran e in tutto il Medio Oriente, in particolare per le numerose vittimi civili, tra cui molti bambini innocenti. Possa la nostra preghiera essere conforto per chi soffre e seme di speranza per il futuro ". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale nella quale il pensiero è andato soprattutto al Libano. "Si celebrano oggi a Qlayaa, in Libano, i funerali di padre Pierre El Raii, parroco maronita di uno dei villaggi cristiani nel sud di Libano, che in questi giorni stanno vivendo, ancora una volta, il dramma della guerra. Sono vicino a tutto il popolo libanese in questo momento di grave prova ", ha detto il Papa spiegando che "in arabo El Raii significa pastore. Padre Pierre è stato un vero pastore, che è rimasto sempre accanto al suo popolo con l'amore e il sacrificio di Gesù, Buon Pastore. Non appena ha sentito che alcuni parrocchiani erano rimasti feriti da un bombardamento, senza esitazione è corso ad aiutarli. Voglia il Signore che il suo sangue sparso sia seme di pace per l'amato Libano", ha concluso Leone XIV

CITTÀ DEL VATICANO

