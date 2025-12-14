Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa ricorda i martiri della guerra civile spagnola e dell'occupazione nazista

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 14 DIC - "Ieri a Jaén, in Spagna sono stati beatificati i sacerdoti don Manuel Izquierdo Izquierdo, con 58 compagni e don Antonio Montañés Chiquero, con 64 compagni uccisi in odio alla fede nella persecuzione religiosa degli anni 1936- '38. E sempre ieri a Parigi sono stati beatificati" 50 martiri dell'apostolato cattolico in Germania tra religiosi, seminaristi e fedeli laici "uccisi in odio alla fede negli anni 1944- '45 durante l'occupazione nazista". Lo ha ricordato papa Leone all'Angelus. "Lodiamo il Signore - ha detto - per questi martiri coraggiosi testimoni del Vangelo perseguitati e uccisi per essere rimasti accanto alla propria gente e fedeli alla Chiesa".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario