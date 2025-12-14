Il Papa ricorda i martiri della guerra civile spagnola e dell'occupazione nazista

CITTÀ DEL VATICANO, 14 DIC - "Ieri a Jaén, in Spagna sono stati beatificati i sacerdoti don Manuel Izquierdo Izquierdo, con 58 compagni e don Antonio Montañés Chiquero, con 64 compagni uccisi in odio alla fede nella persecuzione religiosa degli anni 1936- '38. E sempre ieri a Parigi sono stati beatificati" 50 martiri dell'apostolato cattolico in Germania tra religiosi, seminaristi e fedeli laici "uccisi in odio alla fede negli anni 1944- '45 durante l'occupazione nazista". Lo ha ricordato papa Leone all'Angelus. "Lodiamo il Signore - ha detto - per questi martiri coraggiosi testimoni del Vangelo perseguitati e uccisi per essere rimasti accanto alla propria gente e fedeli alla Chiesa".