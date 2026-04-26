Il Papa ricorda Chernobyl, 'l'atomica sia al servizio della vita'

CITTÀ DEL VATICANO, 26 APR - Il Papa al Regina Coeli ha ricordato che "oggi ricorre il quarantesimo anniversario del tragico incidente di Chernobyl che ha segnato la coscienza dell'umanità. Questo rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze". Poi Leone ha lanciato un appello: "Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace".