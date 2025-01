Il Papa riceve Del Vecchio jr, il manager 'un onore immenso'

CITTÀ DEL VATICANO, 13 GEN - Emozione, gratitudine e un profondo senso di responsabilità. Così Leonardo Maria Del Vecchio ha descritto l'incontro con papa Francesco avvenuto questa mattina in Vaticano. L'udienza privata con il Pontefice ha rappresentato per Del Vecchio "un momento unico nella sua vita - si legge in una nota -, intrecciando sentimenti personali e l'eredità dei valori trasmessi dal padre, Leonardo Del Vecchio". Su Instagram, ha condiviso alcune immagini dell'incontro, accompagnandole con un messaggio carico di emozione: "Un onore immenso e un'emozione unica: il privilegio di incontrare il Santo Padre questa mattina". Durante il colloquio, Del Vecchio ha ribadito l'importanza di agire secondo gli insegnamenti paterni, ponendo al centro della propria visione imprenditoriale la cura per le persone. "Mio padre mi ha sempre insegnato che il successo deve essere condiviso con chi ha meno. È per questo che oggi, ispirato da questo incontro e dai valori che mi accompagnano fin da bambino, continuerò a dedicare risorse e impegno a progetti che promuovono dignità, lavoro e inclusione". In linea con questo spirito, per l'anno del Giubileo sono previste visite oculistiche e donazioni di occhiali nelle carceri italiane, in collaborazione con organizzazioni benefiche come la Comunità di Sant'Egidio, nonché l'apertura di nuovi centri di assistenza per bambini e famiglie in difficoltà. Leonardo Maria Del Vecchio ha infine sottolineato a papa Francesco come anche l'economia debba essere al servizio dell'umanità e che anche i dipendenti debbano beneficiare di nuove politiche di gestione che consentano loro di dedicare tempo e cura alla famiglia e agli altri.