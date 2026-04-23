Il Papa 'proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra'

AEREO PAPALE, 23 APR - Il Papa ribadisce che occorre promuovere "una cultura della pace" perché la risposta non può essere "entrare con la violenza, con la guerra, attaccando. Quello che abbiamo visto: tanti innocenti sono morti". Poi ha citato la lettera che ha ricevuto dalle famiglie iraniane che hanno visto morire i loro bambini il primo giorno dell'attacco. Non è una questione "se si cambia o non si cambia un regime", ha risposto in riferimento all'Iran, perché "è molto importante che gli innocenti siano protetti". "Come pastore - ha ribadito nella conferenza stampa in volo - non posso essere a favore della guerra".