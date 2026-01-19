Il Papa, 'profondamente addolorato per l'incidente in Spagna'

CITTÀ DEL VATICANO, 19 GEN - Il Papa ha inviato un messaggio di cordoglio a mons. Luis Javier Argüello García, arcivescovo di Valladolid e presidente della Conferenza episcopale spagnola, nel quale si dice "profondamente addolorato nell'apprendere la tragica notizia dell'incidente ferroviario di Adamuz, Cordova, che ha causato numerosi morti e feriti, offre preghiere per il riposo eterno dei defunti". Il Papa, nel telegramma a firma del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, porge "le sue più sentite condoglianze alle famiglie dei defunti, insieme alle sue parole di conforto" per i feriti e di incoraggiamento per il lavoro delle squadre di soccorso.