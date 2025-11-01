Il Papa proclama san Newman "Dottore della Chiesa"
The tapestry of the new Saint Cardinal John Henry Newman during the canonization Mass of five new Saints in St. Peters Square at the Vatican, 13 October 2019. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
CITTÀ DEL VATICANO, 01 NOV - Il Papa ha dichiarato san John Henry Newman Dottore della Chiesa universale. "Noi accogliendo il desiderio di molti Fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli del mondo intero, avuto il parere del Dicastero delle Cause dei Santi, dopo aver lungamente riflettuto e avendo raggiunto un pieno e sicuro convincimento, con la pienezza dell'autorità apostolica dichiariamo San John Henry Newman Dottore della Chiesa universale", ha detto Leone XIV proclamando la formula in latino nel corso della messa a Piazza San Pietro.
