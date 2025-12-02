Il Papa prega al porto di Beirut, nel 2020 l'esplosione

BEIRUT, 02 DIC - Papa Leone sta pregando silenziosamente al porto di Beirut dove cinque anni fa, il 4 agosto 2020, ci fu una doppia esplosione disastrosa: oltre duecento morti, migliaia di feriti, un grande numero di persone senza casa e conseguenze economiche che il Paese sconta ancora oggi. Il Pontefice ha deposto poi una corona di fiori. Al termine della commemorazione, saluterà anche alcuni parenti delle vittime presenti e alcuni sopravvissuti all'esplosione. I parenti sono arrivati sul luogo con le fotografie dei loro congiunti morti in questo tragico evento.