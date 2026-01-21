Il Papa, perso il valore della dignità umana, preghiamo per la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 21 GEN - Il Papa, nell'udienza generale, ha lanciato un nuovo appello per la fine dei conflitti in corso nel mondo: "Preghiamo per la pace, in un momento della storia che sembra segnato da una crescente perdita del valore della dignità umana e in cui la guerra è tornata di moda. L'umanità di Gesù, che rivela il Padre, ci aiuti a trovare cammini di giustizia e di riconciliazione", ha detto Leone XIV.