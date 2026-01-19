Giornale di Brescia
Il Papa, 'ordine e sicurezza contribuiscono al bene di tutti'

CITTÀ DEL VATICANO, 19 GEN - "Ordine e sicurezza sono doni che costano sacrificio a chi li garantisce e che però contribuiscono notevolmente al bene di tutti". Lo ha sottolineato Papa Leone nell'udienza all'Ispettorato di Polizia presso il Vaticano. Parlando in particolare del lavoro delle forze dell'ordine durante il Giubileo, il Pontefice ha evidenziato che l'ordine e la sicurezza hanno contribuito "non solo allo svolgersi pratico delle attività nel rispetto delle norme, ma anche al loro collocarsi in un clima sereno e raccolto. Un ambiente sicuro è infatti di grande aiuto alla preghiera, e moltissimi visitatori - alcuni arrivati a Roma con lunghi viaggi e addossandosi sacrifici fisici ed economici - nei mesi passati lo hanno potuto sperimentare anche grazie a voi".

