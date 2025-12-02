Il Papa, non possiamo ignorare povertà e fragilità

BEIRUT, 02 DIC - Il Papa ha visitato l'ospedale della Croix, a Jal ed Dib, vicino Beirut dove vengono curate varie disabilità anche psichiatriche. L'ospedale è tenuto da una trentina di suore che attualmente hanno in cura circa ottocento pazienti, per lo più abbandonati da famiglie che non riescono a farsi carico delle loro cure. "Quanto si vive in questo luogo è un monito per tutti - ha detto Papa Leone - , per la vostra terra ma anche per l'intera umanità: non possiamo dimenticarci dei più fragili, non possiamo immaginare una società che corre a tutta velocità aggrappandosi ai falsi miti del benessere, ignorando tante situazioni di povertà e di fragilità. In particolare noi cristiani, che siamo la Chiesa del Signore Gesù, siamo chiamati a prenderci cura dei poveri". "Il grido dei poveri", ha aggiunto il Papa, "ci interpella". Quindi Leone si è rivolto anche ai "cari fratelli e sorelle segnati dalla malattia: "vorrei solo ricordare che siete nel cuore di Dio nostro Padre. Egli vi porta sul palmo delle sue mani, vi accompagna con amore, vi offre la sua tenerezza attraverso le mani e i sorrisi di chi si prende cura della vostra vita. A ciascuno di voi oggi il Signore ripete: ti amo, ti voglio bene, sei mio figlio! Non dimenticatelo mai".