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Il Papa, 'non ho paura di Trump, non faccio un dibattito con lui'

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AEREO PAPALE, 13 APR - "Io non ho paura dell'amministrazione Trump", "parlo del Vangelo" e quindi "continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra". Lo ha detto papa Leone XIV commentando con i giornalisti sul volo da Roma ad Algeri l'attacco di Donald Trump contro di lui. "Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui", ha aggiunto.

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