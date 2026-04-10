Il Papa, non è cristiano chi lancia bombe'

ROMA, 10 APR - "Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane, che mosse dall'avidità e dall'odio, dilagano con ferocia proprio nelle terre che hanno visto sorgere la salvezza", "profanate dalla blasfemia della guerra e dalla brutalità degli affari, senza riguardo per la vita della gente, ritenuta al massimo effetto collaterale dei propri interessi. Ma nessun interesse può valere la vita dei più deboli", "aiutateci a proclamare chiaramente che Dio non benedice alcun conflitto" che "chi è cristiano non sta mai dalla parte di chi ieri impugnava la spada e oggi lancia le bombe". Così il Papa ai vescovi di Baghdad.