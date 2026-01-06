Giornale di Brescia
Il Papa, no ai deliri di onnipotenza, resistere alle lusinghe dei potenti

CITTÀ DEL VATICANO, 06 GEN - Il Papa mette in guardia dai "deliri di onnipotenza" e invita a trasformare l'umanità resistendo alle "lusinghe dei potenti". "Il Bambino che i Magi adorano è un Bene senza prezzo e senza misura. È l'Epifania della gratuità. Non ci attende nelle 'location' prestigiose, ma nelle realtà umili". "Le sue vie non sono le nostre vie, e i violenti non riescono a dominarle, né i poteri del mondo possono bloccarle". "E' bello diventare pellegrini di speranza. Ed è bello continuare ad esserlo, insieme! La fedeltà di Dio ci stupirà ancora. Se non ridurremo a monumenti le nostre chiese, se saranno case le nostre comunità, se resisteremo uniti alle lusinghe dei potenti, allora saremo la generazione dell'aurora". Il Papa nell'omelia confida in una "umanità, trasformata non da deliri di onnipotenza, ma dal Dio che per amore si è fatto carne".

