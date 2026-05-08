Il Papa nell'anniversario di pontificato, 'io il primo benedetto'

NAPOLI, 08 MAG - "Che bella giornata, quante benedizioni, io mi sento il primo benedetto per poter venire qui, al santuario nel giorno della supplica e di questo anniversario". Lo ha detto con parole a braccio papa Leone, facendo riferimento sia al santuario di Pompei sia al suo primo anniversario di pontificato. L'8 maggio dell'anno scorso, appena eletto, presentandosi al mondo dalla Loggia delle Benedizioni di San Pietro, Leone aveva evocato proprio il giorno della supplica scritta da Bartolo Longo che cade l'8 maggio.