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Il Papa nella città cinese dell'Angola, il programma di oggi

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LUANDA, 19 APR - Seconda giornata in Angola per il Papa. In mattinata si trasferisce dalla capitale Luanda alla città satellite Kilamba, a circa 30 chilometri, per la messa che celebrerà alle 10 (ora locale, 11 in Italia). La città è stata realizzata in pochi anni da imprese cinesi che hanno molti investimenti nel Paese. Alle 15.45 Leone in elicottero si trasferirà a Muxima dove arriverà dopo circa mezz'ora per poi recarsi al santuario di Mama Muxima dove presiederà la recita del rosario. Alle 17.45 prenderà di nuovo l'elicottero per ritornare nella capitale Luanda.

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