Il Papa nel Giubileo dei detenuti, 'nessuno vada perduto,servono amnistie'

CITTÀ DEL VATICANO, 14 DIC - "Sono molti a non comprendere ancora che da ogni caduta ci si deve poter rialzare". Lo dice papa Leone nella messa del Giubileo dei detenuti rilanciando alle "istituzioni" l'appello di Francesco nella Bolla di indizione per "forme di amnistia o di condono della pena", "confido - ha detto - che in molti Paesi si dia seguito al suo desiderio". ll Papa pensa soprattutto a problemi come "il sovraffollamento, l'impegno ancora insufficiente di garantire programmi educativi stabili di recupero e opportunità di lavoro" ma, sottolinea, "il Signore continua a ripeterci che una sola è la cosa importante: che nessuno vada perduto".