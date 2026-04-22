Il Papa nel carcere duro di Bata, umanità per i detenuti
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BATA, 22 APR - "L'amministrazione della giustizia ha lo scopo di proteggere la società, ma per essere efficace deve sempre investire sulla dignità e sulle potenzialità di ogni persona". Lo ha detto il Papa nel carcere di Bata, in Guinea Equatoriale, sottolineando che "una vera giustizia cerca non tanto di punire, ma soprattutto di aiutare a ricostruire la vita sia delle vittime, sia dei colpevoli, sia delle comunità ferite dal male. Non c'è giustizia senza riconciliazione". Per il Papa la sicurezza deve essere coniugata a "rispetto e umanità".
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