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Il Papa, "misericordia per i preti colpevoli di abusi"

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CITTÀ DEL VATICANO, 25 MAR - Abusi e messa tradizionale. Sono le due questioni, causa di "ferite" interne alla Chiesa, al centro dell'assemblea dei vescovi francesi. Su questi temi interviene il Papa con un messaggio. Sugli abusi Leone esorta a "manifestare l'attenzione della Chiesa verso le vittime e la misericordia di Dio verso tutti. È bene che i sacerdoti colpevoli di abusi non siano esclusi da questa misericordia". Sulla questione della messa tradizionale Leone non nasconde la preoccupazione per il fatto che "continui ad aprirsi nella Chiesa una dolorosa ferita riguardante la celebrazione della Messa, il sacramento stesso dell'unità", scrivono i media vaticani.

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