Il Papa, mezzo milione di persone in Italia in povertà sanitaria

CITTÀ DEL VATICANO, 10 FEB - "In Italia, mezzo milione di persone vivono in condizioni di povertà sanitaria. È possibile aiutarle donando un farmaco in farmacia dal 10 al 16 febbraio, durante le Giornate di Raccolta del Farmaco di Banco Farmaceutico. I medicinali raccolti saranno consegnati a più di duemila realtà caritative e assistenziali in tutta Italia, che li distribuiranno a chi ne ha bisogno". E' l'appello di Papa Leone XIV su X.

CITTÀ DEL VATICANO

