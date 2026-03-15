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Il Papa 'Medio Oriente e Libano, ai responsabili dico, cessate il fuoco!'

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CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAR - "Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono". E' l'accorato appello di papa Leone all'Angelus in riferimento alla guerra in Medio Oriente e alla situazione del Libano.

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