Il Papa 'Medio Oriente e Libano, ai responsabili dico, cessate il fuoco!'

CITTÀ DEL VATICANO, 15 MAR - "Mi rivolgo ai responsabili di questo conflitto: cessate il fuoco! Si riaprano percorsi di dialogo, la violenza non potrà mai portare alla giustizia alla stabilità e alla pace che i popoli attendono". E' l'accorato appello di papa Leone all'Angelus in riferimento alla guerra in Medio Oriente e alla situazione del Libano.