Il Papa, 'l'umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono'

DOUALA, 17 APR - C'è una umanità affamata di pace. Lo ha ribadito il Papa nell'omelia della messa a Douala sottolineando che il Vangelo (il passo della moltiplicazione dei pani) mostra "non solo come Dio nutre l'umanità con il pane della vita, ma come noi possiamo portare questo cibo a tutti gli uomini e le donne che hanno fame di pace, di libertà, di giustizia come noi. Ogni gesto di solidarietà e perdono, ogni iniziativa di bene è un boccone di pane per l'umanità bisognosa di cura", ha sottolineato Leone XIV.