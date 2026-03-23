Il Papa, 'lo sviluppo tecnologico al servizio della guerra è regresso'

CITTÀ DEL VATICANO, 23 MAR - "Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione. Dopo le tragiche esperienze del XX secolo, i bombardamenti aerei avrebbero dovuto essere banditi per sempre! Invece come sappiamo ci sono ancora, e lo sviluppo tecnologico, in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso!". Lo ha denunciato papa Leone ricevendo in udienza il personale di Ita Airways e di Lufthansa. "In questo scenario - ha aggiunto alludendo ai suoi prossimi imminenti viaggi -, diventa ancora più importante tracciare nei cieli rotte di pace".