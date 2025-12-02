Giornale di Brescia
Il Papa, l'Italia può avere ruolo per mediare su Ucraina

AEREO PAPALE, 02 DIC - Nel conflitto in Ucraina "penso che il ruolo dell'Italia è molto importante, culturalmente e storicamente per la capacità che ha l'Italia di essere intermediaria in mezzo ad un conflitto esistente tra diverse parti, anche quello tra Russia e Ucraina". Lo ha detto il Papa rispondendo ai giornalisti sul volo da Beirut a Roma, al termine del suo viaggio in Turchia e Libano. "Io potrei suggerire che la Santa Sede possa incoraggiare questa mediazione e che si cerchi, e cerchiamo insieme - ha detto Leone -, una soluzione che possa veramente confluire in una giusta pace, in questo caso in Ucraina".

  3. Ricarica la pagina se necessario