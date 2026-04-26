Il Papa, 'ladro chi fa la guerra, ruba un futuro di pace'

CITTÀ DEL VATICANO, 26 APR - Bisogna scegliere se fidarsi di Dio, che "non viene a rubarci nulla", o dei "ladri", ovvero "coloro che, nonostante le apparenze, soffocano la nostra libertà o non ci rispettano nella nostra dignità" e soprattutto "quei ladri che, saccheggiando le risorse della terra, combattendo guerre sanguinose o alimentando il male in qualsiasi forma, non fanno altro che rubare a tutti noi la possibilità di un futuro di pace e di serenità". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli aggiungendo che ci tolgono qualcosa anche "convinzioni e pregiudizi" o "stili di vita superficiali o improntati al consumismo, che ci svuotano interiormente".