Il Papa, la Palestina sta soffrendo attacchi inumani

CITTÀ DEL VATICANO, 23 OTT - "Non dimentichiamo la Palestina che sta soffrendo attacchi inumani", "non dimentichiamo Israele, non dimentichiamo tutte le nazioni che sono in guerra". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale, citando anche le guerre in Ucraina e in Myanmar. "Preghiamo per la pace", l'appello di Papa Francesco. "Oggi, presto al mattino - ha detto ancora il Papa -, ho ricevuto le statistiche dei morti in Ucraina: è terribile. La guerra non perdona, la guerra è una sconfitta dall'inizio. Preghiamo il Signore per la pace, che ci dia pace a tutti, a tutti noi". "C'è una cifra" che "deve spaventarci: gli investimenti che oggi danno più guadagno" sono "nelle fabbriche di armi, guadagnare con la morte. Preghiamo per la pace tutti insieme", ha chiesto Papa Francesco.