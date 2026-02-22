Il Papa, 'la pace in Ucraina è urgente, non può essere rinviata'

CITTÀ DEL VATICANO, 22 FEB - "La pace non può essere rimandata è un'esigenza urgente che deve trovare spazio nei cuori e tradursi in decisioni responsabili". Lo ha detto il Papa all'Angelus ricordando che sono "ormai quattro anni dall'inizio della guerra contro l'Ucraina". "Per questo rinnovo con forza il mio appello: tacciano le armi, cessino i bombardamenti, si giunga senza indugio a un cessato il fuoco e si rafforzi il dialogo per aprire la strada alla pace".