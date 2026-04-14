Il Papa, 'la pace è possibile, la storia può cambiare'

ANNABA, 14 APR - Il Papa da Annaba lancia un messaggio di speranza, nonostante il difficile momento a livello internazionale. "Quando ci chiediamo come sia possibile un futuro di giustizia e di pace, di concordia e di salvezza, ricordiamoci che stiamo facendo a Dio la stessa domanda di Nicodemo: ma davvero la nostra storia può cambiare? Siamo così carichi di problemi, insidie e tribolazioni! Davvero la nostra vita può ricominciare da capo? Sì!", ha detto nell'omelia della messa. "L'affermazione del Signore, così piena d'amore, riempie i nostri cuori di speranza. Non importa quanto siamo oppressi dal dolore o dal peccato".