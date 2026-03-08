Il Papa, 'la mia solidarietà alle donne vittime di violenza'

CITTÀ DEL VATICANO, 08 MAR - "Oggi, 8 marzo, ricorre la Giornata della donna". Lo ha ricordato il Papa all'Angelus chiedendo di rinnovare "l'impegno, che per noi cristiani è fondato sul Vangelo, per il riconoscimento della pari dignità dell'uomo e della donna. Purtroppo - ha aggiunto Papa Leone -, molte donne fin dall'infanzia sono ancora discriminate e subiscono varie forme di violenza. A loro, in modo speciale, va la mia solidarietà e la mia preghiera".