Il Papa, "la libertà religiosa è una pietra d'angolo"

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - "La libertà religiosa permette di ricercare la verità, di viverla liberamente e di testimoniarla apertamente. È pertanto una pietra d'angolo di qualsiasi società giusta, poiché tutela lo spazio morale in cui la coscienza può essere formata ed esercitata". Lo scrive il Papa su X. Oggi la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha presentato il suo Rapporto internazionale sulla libertà religiosa.