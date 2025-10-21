Il Papa, "la libertà religiosa è una pietra d'angolo"
Pope Leo XIV, receives in audience the pilgrims who arrived in Italy, on the occasion of the canonization, in the Vatican, 20 October 2025 ANSA/MASSIMO PERCOSSI
CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - "La libertà religiosa permette di ricercare la verità, di viverla liberamente e di testimoniarla apertamente. È pertanto una pietra d'angolo di qualsiasi società giusta, poiché tutela lo spazio morale in cui la coscienza può essere formata ed esercitata". Lo scrive il Papa su X. Oggi la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre ha presentato il suo Rapporto internazionale sulla libertà religiosa.
