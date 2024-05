Il Papa, 'la libertà di stampa è fondamentale'

CITTÀ DEL VATICANO, 03 MAG - "La libertà di stampa è fondamentale per sviluppare un assennato senso critico e per imparare a distinguere la verità dalla menzogna e a lavorare in maniera non ideologica per la giustizia, la pace e il rispetto del creato". Lo afferma il Papa su X nella Giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa.