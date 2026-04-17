Il Papa, 'la grandezza di un paese non si misura sulla ricchezza'

YAOUNDÉ, 17 APR - "La grandezza di una nazione non può essere valutata solo in base all'abbondanza delle sue risorse naturali e neppure per la ricchezza materiale delle sue istituzioni". Lo ha detto il Papa parlando all'Università Cattolica di Yaoundé, sottolineando che "nessuna società può prosperare se non si fonda su coscienze rette, educate alla verità". "La coscienza umana" è "il terreno su cui poggiare le fondamenta giuste e stabili per ogni società". Occorre dunque "formare coscienze libere e santamente inquiete". Quando la coscienza è "retta, diventa fonte di un agire coerente, orientato verso il bene, la giustizia e la pace".