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Il Papa, 'la comunicazione sia sempre rispettosa della verità'

CITTÀ DEL VATICANO, 17 MAG - Il Papa al Regina Coeli ha ricordato che oggi ricorre in diversi paesi la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali che "quest'anno ho voluto dedicare al tema 'Custodire voci e volti umani'. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica", ha sottolineato Leone XIV.

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