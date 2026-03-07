Giornale di Brescia
Il Papa, 'la Chiesa pronta a collaborare con tutti per la pace'

CITTÀ DEL VATICANO, 07 MAR - La Chiesa "proclama il Vangelo della pace" ed è "pronta a collaborare con tutti per custodire questo bene universale". Lo ha detto Papa Leone XIV ricevendo in udienza i cappellani militari. "La pace non è soltanto assenza di conflitto, ma pienezza di giustizia, di verità e di amore", ha aggiunto il Pontefice. Il cappellano che opera tra i militari è dunque "al servizio del dialogo tra i popoli, le culture e le religioni, testimoniando una Chiesa che si fa strumento di unità. La sua azione spirituale contribuisce così alla promozione del bene comune e della pace sociale, frutto, come ricordava Papa Francesco, di un paziente lavoro artigianale, che richiede formazione, giustizia e carità", ha sottolineato Leone XIV.

