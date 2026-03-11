Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa, 'la Chiesa è un segno di speranza in questo tempo di guerre'

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 11 MAR - "Nella Chiesa c'è e deve esserci posto per tutti": lo ha sottolineato Papa Leone XIV nell'udienza generale proseguendo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. "Questo popolo mostra la sua cattolicità", ovvero la sua universalità, "accogliendo le ricchezze e le risorse delle diverse culture e, al tempo stesso, offrendo loro la novità del Vangelo". Quindi "la Chiesa è una ma include tutti" e "non può mai essere ripiegata in sé stessa, ma è aperta a tutti ed è per tutti". "È un grande segno di speranza - soprattutto ai nostri giorni, attraversati da tanti conflitti e guerre - sapere che la Chiesa è un popolo in cui convivono, in forza della fede, donne e uomini diversi per nazionalità, lingua o cultura: è un segno posto nel cuore stesso dell'umanità, richiamo e profezia di quell'unità e di quella pace a cui Dio Padre chiama tutti i suoi figli", ha concluso il Pontefice.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario