Il Papa, 'la Chiesa deve denunciare il male e annunciare la pace'

CITTÀ DEL VATICANO, 06 MAG - La Chiesa "legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme e annunciando, con le parole e con le opere, la salvezza che Cristo vuole realizzare per tutta l'umanità e il suo Regno di giustizia, di amore e di pace". Lo ha ribadito il Papa nell'udienza generale sottolineando che "la Chiesa, dunque, non annuncia sé stessa; al contrario, in essa tutto deve rimandare alla salvezza in Cristo". I cristiani sono proiettati in una storia di salvezza ma "camminano in questa storia terrena, segnata dalla maturazione del bene ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati", ha detto Leone proseguendo le catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II. Quindi la Chiesa "è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono, nel corpo e nello spirito".