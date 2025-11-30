Il Papa, "Israele non accetta la soluzione dei due Stati"

AEREO PAPALE, 30 NOV - "La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati", Israele e Palestina, "ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono". Lo ha detto il Papa parlando con i giornalisti sul volo da Istanbul a Beirut, precisando di avere parlato con il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sia della questione Gaza che dell'Ucraina. "Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con le due parti di essere una voce mediatrice che possa aiutare ad avvicinarci ad una soluzione giusta per tutti". "Il Presidente Erdogan è certamente d'accordo con questo", ha aggiunto il Papa parlando della soluzione dei due Stati.