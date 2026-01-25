Il Papa, 'intensificare gli sforzi per la pace in Ucraina'

CITTÀ DEL VATICANO, 25 GEN - "Anche in questi giorni l'Ucraina e colpita da attacchi continui che lasciano intere popolazioni esposte al freddo dell'inverno. Seguo con dolore quanto accade e sono vicino e prego per chi soffre", ha detto Papa Leone all'Angelus aggiungendo: "Il protrarsi delle ostilità, con conseguenze sempre più gravi per i civili, allarga la frattura dei popoli e allontana una pace giusta e duratura. Invito tutti a intensificare ancora gli sforzi per porre fine a questa guerra".