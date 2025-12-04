Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa incontra Roberto Benigni

AA

CITTA' DEL VATICANO, 04 DIC - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativo di Stand by Me, produttrice, insieme a Vatican Media, del monologo "Pietro un uomo nel vento", che sarà trasmesso da Rai1 il prossimo 10 dicembre in prima serata, e che è stato presentato questa mattina in anteprima mondiale alla stampa al MAXXI di Roma. Il Papa - riferisce la Sala stampa vaticana - ha visto alcuni estratti del monologo: "Che bello, parla di amore", ha commentato al termine. Durante l'incontro, prima della proiezione, il Papa e Benigni hanno parlato di cinema e de "La vita è bella", che il Papa ha elencato fra i suoi quattro film preferiti, e di "La vita è meravigliosa" di Frank Capra. Il Papa e Benigni hanno parlato della vita di San Pietro, di Dante e di Sant'Agostino, della Divina Commedia e delle Confessioni. All'incontro hanno preso parte anche il prefetto del Dicastero per la Comunicazione, Paolo Ruffini, il direttore di Vatican Media, Stefano D'Agostini, e alcuni collaboratori di Benigni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTA' DEL VATICANO

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario