Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Il Papa incontra i giovani, ricordata la tragedia di Crans-Montana

AA

CITTÀ DEL VATICANO, 10 GEN - Il Papa sta incontrando i giovani della diocesi di Roma. Nel suo saluto introduttivo il cardinale vicario Baldo Reina ha voluto ricordare innanzitutto le vittime di Crans-Montana: "Avevano la loro età", ha detto indicando i tanti ragazzi nell'Aula Paolo VI, "non li dimentichiamo". Reina ha ricordato che i giovani di Roma "in occasione del Giubileo hanno manifestato una grandissima disponibilità all'accoglienza. È bello incontrarsi oggi. Siamo qui ma non vogliamo dimenticare i tanti ragazzi che vivono una situazione di sofferenza, ragazzi che hanno imboccato strade sbagliate, mi riferisco a tante situazioni di dipendenza, sofferenze fisiche e spirituali".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CITTÀ DEL VATICANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario