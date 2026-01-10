Il Papa incontra i giovani, ricordata la tragedia di Crans-Montana

CITTÀ DEL VATICANO, 10 GEN - Il Papa sta incontrando i giovani della diocesi di Roma. Nel suo saluto introduttivo il cardinale vicario Baldo Reina ha voluto ricordare innanzitutto le vittime di Crans-Montana: "Avevano la loro età", ha detto indicando i tanti ragazzi nell'Aula Paolo VI, "non li dimentichiamo". Reina ha ricordato che i giovani di Roma "in occasione del Giubileo hanno manifestato una grandissima disponibilità all'accoglienza. È bello incontrarsi oggi. Siamo qui ma non vogliamo dimenticare i tanti ragazzi che vivono una situazione di sofferenza, ragazzi che hanno imboccato strade sbagliate, mi riferisco a tante situazioni di dipendenza, sofferenze fisiche e spirituali".